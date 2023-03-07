В Азербайджане за сутки 53 человека заразились коронавирусом, 6 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 32 человека вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 32 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 6 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 783 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 418 человек вылечились, число активно больных - 230. Всего скончались 10 135 человек.

За последние сутки проведено 1 664 теста, всего на сегодняшний день - 7 534 623 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом.