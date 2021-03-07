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В Азербайджане за последние сутки COVID-19 заразились 403 человека

В Азербайджане за последние сутки COVID-19 заразились 403 человека В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 403 новых случая инфицирования коронавирусом, 127 человек вылечились и были выписаны домой
Здоровье
7 марта 2021 г. 14:39
В Азербайджане за последние сутки COVID-19 заразились 403 человека

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 403 новых случая инфицирования коронавирусом, 127 человек вылечились и были выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете Министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 3 пациента.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 236 768 человек, 3 241 из них скончались, 229 718 - вылечились, 3 809 - находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 2 653 375 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа - 8 169).

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Версия на английском языке Azerbaijan's COVID incidence on rise again
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusa 403 yoluxma qeydə alınıb, 3 nəfər vəfat edib

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