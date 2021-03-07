В Азербайджане за последние сутки COVID-19 заразились 403 человека

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 403 новых случая инфицирования коронавирусом, 127 человек вылечились и были выписаны домой.
Как передает Report, об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете Министров.
За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 3 пациента.
До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 236 768 человек, 3 241 из них скончались, 229 718 - вылечились, 3 809 - находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.
В республике на сегодня проведены 2 653 375 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа - 8 169).