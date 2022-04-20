В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы свыше 6 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 332 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 332 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 500, второй - 399, третьей - 5 048, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата – 385 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 608 691, из них первую дозу вакцины получили 5 335 621, две дозы - 4 837 419, бустерную дозу - 3 198 302 человека, бустерную дозу после положительного результата - 237 349 человек.