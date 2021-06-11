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В Азербайджане за последние сутки не зарегистрировано смертей от коронавируса

В Азербайджане за последние сутки не зарегистрировано смертей от коронавируса В Азербайджане сегодня зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекции, 287 человек прошли лечение и выписаны домой.
Здоровье
11 июня 2021 г. 20:54
В Азербайджане за последние сутки не зарегистрировано смертей от коронавируса

В Азербайджане сегодня зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекции, 287 человек прошли лечение и выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19.

На сегодняшний день в стране выявлено 335 065 фактов заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 328 194 человека, умер 4 951 человек, число активных больных составляет 1 920.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 515 тестов, за прошедший период - 3 606 364.

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Версия на английском языке Azerbaijan records no coronavirus-related death over past day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusdan ölüm qeydə alınmayıb

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