В Азербайджане за последние сутки не зарегистрировано смертей от коронавируса

В Азербайджане сегодня зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекции, 287 человек прошли лечение и выписаны домой.

В Азербайджане сегодня зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекции, 287 человек прошли лечение и выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19.

На сегодняшний день в стране выявлено 335 065 фактов заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 328 194 человека, умер 4 951 человек, число активных больных составляет 1 920.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 515 тестов, за прошедший период - 3 606 364.