В Азербайджане за сутки 68 человек заразились коронавирусом, двое скончались

В Азербайджане за последние сутки было зарегистрировано 68 новых случаев заражения, 49 человек выздоровели, двое скончались.

В Азербайджане за последние сутки было зарегистрировано 68 новых случаев заражения, 49 человек выздоровели, двое скончались.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете Министров.

На данный момент в стране выявлено 831 267 фактов заражения, из них 820 811 человек выздоровели, в настоящее время имеется 221 активный больной. Всего скончалось 10 235 человек.

За последние сутки выполнено 1 437 тестов, всего на сегодняшний день - 7 587 257.



При этом за последние сутки в стране вакцинировано 190 человек. Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 960 051.

