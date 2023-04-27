В Азербайджане за сутки 68 человек заразились коронавирусом, двое скончались

В Азербайджане за последние сутки было зарегистрировано 68 новых случаев заражения, 49 человек выздоровели, двое скончались.
Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете Министров.
На данный момент в стране выявлено 831 267 фактов заражения, из них 820 811 человек выздоровели, в настоящее время имеется 221 активный больной. Всего скончалось 10 235 человек.
За последние сутки выполнено 1 437 тестов, всего на сегодняшний день - 7 587 257.
При этом за последние сутки в стране вакцинировано 190 человек. Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 960 051.