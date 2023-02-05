В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 18 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 19 человек излечились.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался один человек.
Всего в стране выявлено 828 082 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 811 человек излечились, в настоящее время насчитывается 175 активно больных. Всего скончались 10 096 человек.
За последние сутки проведено 1 340, всего на сегодняшний день - 7 496 040 тестов.