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В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 18 человек

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 18 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 19 человек излечились.
Здоровье
5 февраля 2023 г. 16:34
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 18 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 19 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался один человек.

Всего в стране выявлено 828 082 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 811 человек излечились, в настоящее время насчитывается 175 активно больных. Всего скончались 10 096 человек.

За последние сутки проведено 1 340, всего на сегодняшний день - 7 496 040 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 18 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 18 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər vəfat edib

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