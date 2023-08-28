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В Азербайджане за неделю коронавирусом заразились 111 человек

В Азербайджане за неделю коронавирусом заразились 111 человек В Азербайджане обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) за последнюю неделю.
Здоровье
28 августа 2023 г. 17:02
В Азербайджане за неделю коронавирусом заразились 111 человек

В Азербайджане обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) за последнюю неделю.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю зафиксировано 111 новых случаев заражения коронавирусом.

26 человек выздоровели, умерли 5 пациентов.

До сих пор в стране выявлено 832 182 факта заражения, из них 821 773 человека прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 109 больных. На сегодняшний день скончались 10 300 человек.

За последнюю неделю в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 3 386, всего на сегодняшний день - 7 671 823 теста.

За минувшую неделю введено 70, всего за прошедший период - 13 968 927 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces weekly COVID statistics
Версия на азербайджанском языке Son bir həftədə Azərbaycanda 111 nəfər koronavirusa yoluxub

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