В Азербайджане за два месяца вакцинированы более 65 тыс. детей

В Азербайджане с 1 августа по 30 сентября этого года к плановой вакцинации привлечены более 65 тыс. детей.

Как передает Report со ссылкой на TƏBİB, в детских поликлиниках, подведомственных Бакинскому главному центру здравоохранения, а также в региональных медучреждениях TƏBİB вакцинацию прошли 65 257 детей.

Медицинские учреждения провели в общей сложности 90 972 вакцинации.

"Вакцинация относится к числу наиболее эффективных мер в сфере здравоохранения, ежегодно позволяющих защитить миллионы людей от заболеваний, инвалидности и преждевременной смерти", - говорится в сообщении.