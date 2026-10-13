В Азербайджане за два месяца вакцинированы более 65 тыс. детей
Здоровье
- 13 октября, 2026
- 12:31
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В Азербайджане с 1 августа по 30 сентября этого года к плановой вакцинации привлечены более 65 тыс. детей.
Как передает Report со ссылкой на TƏBİB, в детских поликлиниках, подведомственных Бакинскому главному центру здравоохранения, а также в региональных медучреждениях TƏBİB вакцинацию прошли 65 257 детей.
Медицинские учреждения провели в общей сложности 90 972 вакцинации.
"Вакцинация относится к числу наиболее эффективных мер в сфере здравоохранения, ежегодно позволяющих защитить миллионы людей от заболеваний, инвалидности и преждевременной смерти", - говорится в сообщении.
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