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    В Азербайджане за два месяца вакцинированы более 65 тыс. детей

    Здоровье
    • 13 октября, 2026
    • 12:31
    В Азербайджане за два месяца вакцинированы более 65 тыс. детей

    В Азербайджане с 1 августа по 30 сентября этого года к плановой вакцинации привлечены более 65 тыс. детей.

    Как передает Report со ссылкой на TƏBİB, в детских поликлиниках, подведомственных Бакинскому главному центру здравоохранения, а также в региональных медучреждениях TƏBİB вакцинацию прошли 65 257 детей.

    Медицинские учреждения провели в общей сложности 90 972 вакцинации.

    "Вакцинация относится к числу наиболее эффективных мер в сфере здравоохранения, ежегодно позволяющих защитить миллионы людей от заболеваний, инвалидности и преждевременной смерти", - говорится в сообщении.

    В Азербайджане за два месяца вакцинированы более 65 тыс. детей
    В Азербайджане за два месяца вакцинированы более 65 тыс. детей
    В Азербайджане за два месяца вакцинированы более 65 тыс. детей

    Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вакцинация
    Фото
    Azərbaycanda avqust-sentyabr aylarında 65 mindən çox uşaq vaksinasiyaya cəlb olunub
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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