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    Azərbaycanda avqust-sentyabr aylarında 65 mindən çox uşaq vaksinasiyaya cəlb olunub

    Sağlamlıq
    • 13 oktyabr, 2026
    • 12:03
    Azərbaycanda avqust-sentyabr aylarında 65 mindən çox uşaq vaksinasiyaya cəlb olunub

    Azərbaycanda cari il avqustun 1-dən sentyabrın 30-dək ümumilikdə 65 mindən çox uşaq vaksinasiyaya cəlb olunub.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin strukturuna daxil olan uşaq poliklinikalarında, həmçinin regionlarda TƏBİB-in tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrində ümumilikdə 65 257 uşağa 90 972 peyvənd vurulub.

    "Peyvəndlər hər il milyonlarla insanı xəstəlikdən, əlillikdən və vaxtsız ölümdən qoruyan ən təsirli səhiyyə tədbirlərindən biridir", - məlumatda qeyd olunub.

    Azərbaycanda avqust-sentyabr aylarında 65 mindən çox uşaq vaksinasiyaya cəlb olunub
    Azərbaycanda avqust-sentyabr aylarında 65 mindən çox uşaq vaksinasiyaya cəlb olunub
    Azərbaycanda avqust-sentyabr aylarında 65 mindən çox uşaq vaksinasiyaya cəlb olunub

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Azərbaycanda vaksinasiya
    Foto
    В Азербайджане за два месяца вакцинированы более 65 тыс. детей
    44 - Tezliklə
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