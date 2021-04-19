В Азербайджане выявлено 995 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 136 пациентов излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 136 пациентов излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние 24 часа от COVID-19 умерли 29 человек.

На сегодняшний день в стране выявлен 301 661 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 265 539 человек вылечились, 4 169 скончались. Число активных больных составило 31 953.

За последние сутки было проведено 5 955 тестов, всего - 3 114 879 тестов.