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В Азербайджане выявлено 995 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 995 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 136 пациентов излечились.
Здоровье
19 апреля 2021 г. 16:51
В Азербайджане выявлено 995 новых случаев заражения коронавирусом
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В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 136 пациентов излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние 24 часа от COVID-19 умерли 29 человек.

На сегодняшний день в стране выявлен 301 661 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 265 539 человек вылечились, 4 169 скончались. Число активных больных составило 31 953.

За последние сутки было проведено 5 955 тестов, всего - 3 114 879 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 995 new coronavirus cases, 29 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 995 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 29 nəfər vəfat edib

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