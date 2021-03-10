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В Азербайджане выявлено 515 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 515 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 515 новых случаев заражения коронавирусом, 201 человек выписан после выздоровления.
Здоровье
10 марта 2021 г. 17:08
В Азербайджане выявлено 515 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 515 новых случаев заражения коронавирусом, 201 человек выписан после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 7 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 237 775 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 230 116 человек выписаны после выздоровления, 3 257 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 4 402 пациента.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 462 теста, всего - 2 671 613 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 515 new COVID-19 cases, seven deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 515 nəfər COVID-19-a yoluxub, 7 nəfər vəfat edib

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