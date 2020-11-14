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В Азербайджане выявлено 1 849 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 1 849 новых случаев заражения коронавирусом 19 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались
Здоровье
14 ноября 2020 г. 14:44
В Азербайджане выявлено 1 849 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 849 новых случаев заражения коронавирусом, 1 048 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 19 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 73 429 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 54 049 человек выздоровели, 946 скончались, лечение 18 434 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 502 707 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 13 325.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 1 849 nəfər koronavirusa yoluxub

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