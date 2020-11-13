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В Азербайджане выявлено 1 364 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 1 364 новых случая заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 1 364 новых случая заражения коронавирусом, 1 015 человек выписаны после выздоровления
Здоровье
13 ноября 2020 г. 15:48
В Азербайджане выявлено 1 364 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 364 новых случая заражения коронавирусом, 1 015 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 22 пациента с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 71 580 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 53 001 человек выздоровели, 927 скончались, лечение 17 652 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 489 382 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 9 744.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,364 new cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 364 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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