В Азербайджане выявлено 1 364 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 364 новых случая заражения коронавирусом, 1 015 человек выписаны после выздоровления

В Азербайджане зарегистрировано 1 364 новых случая заражения коронавирусом, 1 015 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 22 пациента с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 71 580 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 53 001 человек выздоровели, 927 скончались, лечение 17 652 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 489 382 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 9 744.