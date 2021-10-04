В Азербайджане выявлен 391 новый случай заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрирован 391 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 835 человек вылечились.

В Азербайджане зарегистрирован 391 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 835 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 11 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 486 378 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 465 446 граждан, 6 584 скончались, активно больных – 14 348.

За последние сутки было проведено 4 962 теста в связи с выявлением новых случаев заражения, за прошедший период - 4 892 127 тестов.