В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре

Эпидемические подъемы по респираторным заболеваниям регулярно приходятся на осенне-зимние месяцы. В Азербайджане вспышки ожидаются в октябре-декабре.

Эпидемические подъемы по респираторным заболеваниям регулярно приходятся на осенне-зимние месяцы. В Азербайджане вспышки ожидаются в октябре-декабре.

Об этом сообщил Report эксперт-инфекционист Министерства здравоохранения Таййар Эйвазов.

Представитель министерства отметил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в Азербайджане по коронавирусу стабилизируется, в некоторые дни число выздоровевших превышает число заразившихся: "Такая же тенденция наблюдается во всем мире. Больницы не перегружены, что объясняется более легким протеканием штамма “омикрон”. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует значительное увеличение числа случаев заражения в периоды похолодания. Это тоже естественно. Населению следует строго следовать санитарным правилам, в частности, использовать маски в закрытых помещениях, часто вентилировать помещения, избегать мест скоплений людей, соблюдать правила гигиены и т. д.”.

По его словам, рост числа инфекций, скорее всего, не приведет к ужесточению карантинных мер: "В то же время желательно, чтобы люди, особенно из группы риска, которые не были вакцинированы или не получили бустерную дозу, добровольно участвовали в процессе вакцинации”.