В Азербайджане впервые успешно проведена роботизированная хирургическая операция
Здоровье
- 22 января, 2026
- 16:44
В Азербайджане в подведомственном TƏBİB медицинском учреждении впервые успешно выполнена роботизированная хирургическая операция.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге в "Ени клиника".
По его словам, операция прошла без технических и хирургических осложнений. Гурбанов отметил, что при необходимости к системе могут подключаться зарубежные специалисты, с которыми налажено сотрудничество.
"Роботизированная система не принимает решений самостоятельно. Применение роботизированной хирургии позволяет минимизировать кровопотерю и открывает новые возможности для развития системы здравоохранения и проведения более сложных операций в будущем",- сказал Гурбанов.
