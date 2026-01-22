В Азербайджане впервые успешно проведена роботизированная хирургическая операция

В Азербайджане в подведомственном TƏBİB медицинском учреждении впервые успешно выполнена роботизированная хирургическая операция.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге в "Ени клиника".

По его словам, операция прошла без технических и хирургических осложнений. Гурбанов отметил, что при необходимости к системе могут подключаться зарубежные специалисты, с которыми налажено сотрудничество.

"Роботизированная система не принимает решений самостоятельно. Применение роботизированной хирургии позволяет минимизировать кровопотерю и открывает новые возможности для развития системы здравоохранения и проведения более сложных операций в будущем",- сказал Гурбанов.