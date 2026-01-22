Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Азербайджане впервые успешно проведена роботизированная хирургическая операция

    Здоровье
    • 22 января, 2026
    • 16:44
    В Азербайджане впервые успешно проведена роботизированная хирургическая операция

    В Азербайджане в подведомственном TƏBİB медицинском учреждении впервые успешно выполнена роботизированная хирургическая операция.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге в "Ени клиника".

    По его словам, операция прошла без технических и хирургических осложнений. Гурбанов отметил, что при необходимости к системе могут подключаться зарубежные специалисты, с которыми налажено сотрудничество.

    "Роботизированная система не принимает решений самостоятельно. Применение роботизированной хирургии позволяет минимизировать кровопотерю и открывает новые возможности для развития системы здравоохранения и проведения более сложных операций в будущем",- сказал Гурбанов.

    Azərbaycanda ilk dəfə robotik cərrahi əməliyyat uğurla icra olunub
    First successful robotic surgery performed in Azerbaijan

