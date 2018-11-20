В Азербайджане ведется работа по созданию совместного предприятия по выпуску белорусских лекарств

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Ведется работа по созданию в Азербайджане совместного предприятия по выпуску белорусских лекарств".

Как передает Report, об этом 19 ноября в Минске сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Многое можно сделать вместе и в транспортно-логистической сфере. Мы готовы участвовать в инфраструктурных проектах в Азербайджане - строительстве новых железных дорог, морских портов, логистических центров. Есть резервы сотрудничества в здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте, туризме. Реализация достигнутых сегодня договоренностей позволит совсем скоро превратить наши намерения в конкретные дела. Так, например, уже ведется работа по созданию в Азербайджане совместного предприятия по выпуску белорусских лекарств. Абсолютно убежден, не за горами реализация других масштабных, интересных проектов", - сообщил А.Лукашенко.