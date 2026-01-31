Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане в течение года планируются трансплантации сердца от посмертных доноров

    Здоровье
    • 31 января, 2026
    • 13:33
    В Азербайджане в течение года планируются трансплантации сердца от посмертных доноров

    В Азербайджане планируется в течение года провести трансплантации сердца от посмертных доноров, и пациенты уже включены в официальный лист ожидания.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам почетный председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии, профессор Кямран Мусаев.

    По его словам, в Центральной клинике на протяжении многих лет велась подготовка к проведению таких операций, и в настоящее время программа уже запущена.

    Мусаев отметил, что пациенты, нуждающиеся в трансплантации сердца, направляются в Координационный центр по донорству органов и трансплантации при Министерстве здравоохранения, где проходят официальную регистрацию и включаются в лист ожидания.

    "Эта программа будет осуществляться на постоянной основе. Сейчас у нас уже есть пациенты, которые ждут своей очереди", - добавил он.

    Кямран Мусаев трансплантация сердца посмертные доноры
    Kamran Musayev: İl ərzində meyit donordan ürək transplantasiyaları planlaşdırılır
    Ты - Король

    Последние новости

    14:28

    В Молдове наблюдаются проблемы с энергоснабжением из-за сбоя в энергосистеме Украины

    Другие страны
    14:24

    МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 56 преступлений

    Происшествия
    14:12

    В Азербайджане за два года проведено 11 тыс. операций на открытом сердце

    Здоровье
    13:57

    Пакистанские силовики за последние двое суток ликвидировали более 70 боевиков

    Другие страны
    13:50

    Рустамова: В Азербайджане существует потребность в центрах по лечению сердечной недостаточности

    Здоровье
    13:33

    В Азербайджане в течение года планируются трансплантации сердца от посмертных доноров

    Здоровье
    13:15

    В Баку 1 февраля ожидается туманная и пасмурная погода

    Экология
    13:05

    В Баку обновили автобусы на двух регулярных маршрутах

    Инфраструктура
    12:56

    СМИ: Обсуждения планируемой миссии НАТО в Арктике находятся на раннем этапе

    Другие страны
    Лента новостей