В Азербайджане в течение года планируются трансплантации сердца от посмертных доноров

В Азербайджане планируется в течение года провести трансплантации сердца от посмертных доноров, и пациенты уже включены в официальный лист ожидания.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам почетный председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии, профессор Кямран Мусаев.

По его словам, в Центральной клинике на протяжении многих лет велась подготовка к проведению таких операций, и в настоящее время программа уже запущена.

Мусаев отметил, что пациенты, нуждающиеся в трансплантации сердца, направляются в Координационный центр по донорству органов и трансплантации при Министерстве здравоохранения, где проходят официальную регистрацию и включаются в лист ожидания.

"Эта программа будет осуществляться на постоянной основе. Сейчас у нас уже есть пациенты, которые ждут своей очереди", - добавил он.