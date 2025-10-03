Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Азербайджане в сентябре проверили деятельность 37 аптек

    Здоровье
    • 03 октября, 2025
    • 17:27
    Проверки, проведенные в сентябре в 37 аптеках в Азербайджане, выявили нарушения в 8 из них.

    Как сообщает Report, об этом заявил Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

    В Баку в отчетный период проверки коснулись 9 аптек, в региона - 28.

    В результате плановых и внеплановых проверок выявлено 8 фактов различных нарушений. Всего составлено 11 протоколов по различным статьям Кодекса об административных проступках.

    аптеки проверки Минздрав
