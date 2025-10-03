Sentyabrda 37 aptekdə yoxlama aparılıb
Sağlamlıq
- 03 oktyabr, 2025
- 17:03
Sentyabrda 37 aptekdə yoxlama aparılıb, 8 nöqsan tapılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi məlumat yayıb.
Onlardan 9-u Bakı şəhərində, 28-i isə digər rayonlarda keçirilib. Aparılmış planlı və plandan kənar yoxlamalar nəticəsində 8 müxtəlif nöqsan faktı aşkar olunub.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müxtəlif maddələri üzrə ümumilikdə 11 protokol tərtib edilib.
Son xəbərlər
17:52
Erməni arxiyepiskop iki il müddətinə həbs edilibRegion
17:51
Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlər 1 milyard manatdan çoxdurMaliyyə
17:49
Azərbaycanın iki parabadmintonçusu Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlibFərdi
17:49
Kopenhagen sammiti - sülhə mane olanlar İlham Əliyevin sülh gündəliyinə təslim oldular - ŞƏRHAnalitika
17:48
Azərbaycan bankları I yarımildə 57 milyon manata yaxın qeyri-işlək krediti silibMaliyyə
17:48
Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, hər iki pilot ölüb - YENİLƏNİB-2Region
17:47
Azərbaycanda biri hərbçi olmaqla dörd nəfər dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbs edilibHadisə
17:44
Azərbaycan banklarında 800 milyon manata yaxın qeyri-işlək kredit varMaliyyə
17:41