    Sentyabrda 37 aptekdə yoxlama aparılıb

    Sağlamlıq
    • 03 oktyabr, 2025
    • 17:03
    Sentyabrda 37 aptekdə yoxlama aparılıb

    Sentyabrda 37 aptekdə yoxlama aparılıb, 8 nöqsan tapılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi məlumat yayıb.

    Onlardan 9-u Bakı şəhərində, 28-i isə digər rayonlarda keçirilib. Aparılmış planlı və plandan kənar yoxlamalar nəticəsində 8 müxtəlif nöqsan faktı aşkar olunub.

    İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müxtəlif maddələri üzrə ümumilikdə 11 protokol tərtib edilib.

