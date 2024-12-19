В Азербайджане в наркоцентрах и центрах борьбы со СПИДом лечение проходят около 900 человек

10:15

В настоящее время в Азербайджане в трех центрах лечение по программе заместительной терапии метадоном проходят 849 человек.

Как сообщает Report, 328 из них находятся на лечении в Республиканском наркологическом центре, 378 – в Республиканском центре по борьбе со СПИДом, 143 – в Сумгайытском наркологическом центре.

Согласно информации Республиканского центра по борьбе со СПИДом, в стране наблюдается снижение числа новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди наркозависимых.

По состоянию на конец ноября 70 человек (6,6%) ВИЧ-инфицированных граждан Азербайджана являлись потребителями инъекционных наркотиков.