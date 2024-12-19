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В Азербайджане в наркоцентрах и центрах борьбы со СПИДом лечение проходят около 900 человек

В Азербайджане в наркоцентрах и центрах борьбы со СПИДом лечение проходят около 900 человек 10:15
Здоровье
19 декабря 2024 г. 10:50
В Азербайджане в наркоцентрах и центрах борьбы со СПИДом лечение проходят около 900 человек

В настоящее время в Азербайджане в трех центрах лечение по программе заместительной терапии метадоном проходят 849 человек.

Как сообщает Report, 328 из них находятся на лечении в Республиканском наркологическом центре, 378 – в Республиканском центре по борьбе со СПИДом, 143 – в Сумгайытском наркологическом центре.

Согласно информации Республиканского центра по борьбе со СПИДом, в стране наблюдается снижение числа новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди наркозависимых.

По состоянию на конец ноября 70 человек (6,6%) ВИЧ-инфицированных граждан Азербайджана являлись потребителями инъекционных наркотиков.

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Версия на английском языке Number of people treated in narcological and AIDS centers in Azerbaijan disclosed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda narkoloji və QİÇS-lə Mübarizə mərkəzlərində müalicə alan şəxslərin sayı açıqlanıb

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