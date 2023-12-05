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В Азербайджане в ближайшие дни начнется вакцинация населения от кори

В Азербайджане в ближайшие дни начнется вакцинация населения от кори В ближайшие дни в Азербайджане планируется начать процесс вакцинации населения среднего и пожилого возраста от кори.
Здоровье
5 декабря 2023 г. 15:07
В Азербайджане в ближайшие дни начнется вакцинация населения от кори

В ближайшие дни в Азербайджане планируется начать процесс вакцинации населения среднего и пожилого возраста от кори.

Об этом Report cообщила заведующая отделом инфекционных заболеваний и организации инфекционного контроля Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Назрин Мустафаева.

По ее словам, период между первой и второй дозой вакцины должен составлять 4 недели.

Мустафаева отметила, что человеку, который уже был вакцинирован или заразился корью и выздоровел, вакцинация не требуется.

Она добавила, что если ранее у человека наблюдалась реакция анафилактического шока на какую-либо вакцину, то вакцинация от кори таким лицам противопоказана.

"Не рекомендуется проходить вакцинацию беременным и лицам с ослабленным иммунитетом", - отметила Мустафаева.

Она подчеркнула, что для предотвращения тяжелого течения кори у детей необходимо обеспечить их предварительную вакцинацию.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaxın günlərdə orta və böyük yaşlı əhalinin peyvəndlənməsinə başlanılacaq

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