    В Азербайджане увеличилось число ожидающих трансплантацию органов

    Здоровье
    • 05 ноября, 2025
    • 15:51
    В Азербайджане наблюдается значительный рост числа пациентов, ожидающих трансплантацию органов, что связано с увеличением количества посмертных доноров.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра донорства и трансплантации органов Егяна Аббасова.

    Она отметила, что люди стали больше доверять успешности трансплантаций от посмертных доноров.

    "В настоящее время в стране 4 642 человека получают диализное лечение из-за почечной недостаточности. Как известно, на лечение каждого такого пациента ежегодно выделяется около 15 тыс. манатов. Примерно 90% этих людей нуждаются в доноре. Раньше многие не верили в возможность получить донорский орган. Однако сейчас количество посмертных доноров увеличилось, и соответственно, выросло число ожидающих трансплантацию. Наши граждане теперь смотрят на эту процедуру с большей надеждой", - добавила Аббасова.

