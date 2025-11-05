В Азербайджане увеличилось число ожидающих трансплантацию органов

В Азербайджане наблюдается значительный рост числа пациентов, ожидающих трансплантацию органов, что связано с увеличением количества посмертных доноров.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра донорства и трансплантации органов Егяна Аббасова.

Она отметила, что люди стали больше доверять успешности трансплантаций от посмертных доноров.

"В настоящее время в стране 4 642 человека получают диализное лечение из-за почечной недостаточности. Как известно, на лечение каждого такого пациента ежегодно выделяется около 15 тыс. манатов. Примерно 90% этих людей нуждаются в доноре. Раньше многие не верили в возможность получить донорский орган. Однако сейчас количество посмертных доноров увеличилось, и соответственно, выросло число ожидающих трансплантацию. Наши граждане теперь смотрят на эту процедуру с большей надеждой", - добавила Аббасова.