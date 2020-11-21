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В Азербайджане усилен контроль за использованием масок

В Азербайджане усилен контроль за использованием масок Сегодня на республиканском совещании Оперативного штаба под председательством премьер-министра Али Асадова были обсуждены вопросы, связанные с использованием масок.
Здоровье
21 ноября 2020 г. 15:22
В Азербайджане усилен контроль за использованием масок

Сегодня на республиканском совещании Оперативного штаба под председательством премьер-министра Али Асадова были обсуждены вопросы, связанные с использованием масок.

Как сообщает Report, было принято решение усилить контроль за всеми требованиями режима, включая новые правила, связанные с использованием масок, на всей территории страны, с учетом районов и городов, где уровень заражения особенно высок, расширить просветительскую работу.

Отметим, что на заседании приняли участие главы исполнительной власти 68 районов и городов, начальники местных отделений МВД и СГБ, районные и городские прокуроры, руководители отделов здравоохранения и санитарно-эпидемиологических станций.

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