В Азербайджане усилен контроль за использованием масок

Сегодня на республиканском совещании Оперативного штаба под председательством премьер-министра Али Асадова были обсуждены вопросы, связанные с использованием масок.

Сегодня на республиканском совещании Оперативного штаба под председательством премьер-министра Али Асадова были обсуждены вопросы, связанные с использованием масок.

Как сообщает Report, было принято решение усилить контроль за всеми требованиями режима, включая новые правила, связанные с использованием масок, на всей территории страны, с учетом районов и городов, где уровень заражения особенно высок, расширить просветительскую работу.

Отметим, что на заседании приняли участие главы исполнительной власти 68 районов и городов, начальники местных отделений МВД и СГБ, районные и городские прокуроры, руководители отделов здравоохранения и санитарно-эпидемиологических станций.