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В Азербайджане умерли 23 пациента с коронавирусом за сутки

В Азербайджане умерли 23 пациента с коронавирусом за сутки За прошедший период проведено 1 562 442 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составило 12 874
Здоровье
19 ноября 2020 г. 15:20
В Азербайджане умерли 23 пациента с коронавирусом за сутки

В Азербайджане зарегистрировано 2 597 новых случаев заражения COVID-19, 1 354 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 23 пациента с положительным тестом на коронавирус скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 83 994 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 59 465 человек выздоровели, 1 053 скончались, лечение 23 476 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 562 442 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составило 12 874.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 597 nəfər koronavirusa yoluxub, 23 nəfər ölüb

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