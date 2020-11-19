В Азербайджане умерли 23 пациента с коронавирусом за сутки

За прошедший период проведено 1 562 442 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составило 12 874

В Азербайджане зарегистрировано 2 597 новых случаев заражения COVID-19, 1 354 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 23 пациента с положительным тестом на коронавирус скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 83 994 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 59 465 человек выздоровели, 1 053 скончались, лечение 23 476 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 562 442 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составило 12 874.