В Азербайджане у двух человек обнаружен парагрипп, у одного выявлен аденовирус

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане с 1 октября, то есть c начала сезона обследования гриппов, в лабораторию Республиканской противочумной станции министерства здравоохранения из различных городов и районов страны поступило около 63 образцов подозрительного мазка".

Об этом Report заявила заместитель директора станции Рита Исмайлова.

По ее словам, в результате исследования образцов, возбудителей особо опасных острых респираторных заболеваний обнаружено не было: "Были выявлены похожие на грипп виды острых респираторных заболеваний - 2 парагриппа и 1 аденовирус. Они не считаются гриппом, просто симптомы схожи. То есть, высокая температура, боль в горле, кашель, тошнота, слабость, в редких случаях рвота".

Р.Исмайлова отметила, что 51 образец был взят у лиц до 17 лет: "Обычно, из-за несвоевременного обращения к врачу, происходит осложнение от гриппа, что приводит к различным последствиям. После выявления болезни нужно немедленно обратиться к врачу и проходить лечение назначенными им лекарствами".