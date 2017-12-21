В Азербайджане у 6 человек выявлена сибирская язва

© Report/ Orkhan Azim

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "В результате обследований, проведенных среди населения в связи с осенне-зимним сезоном, выявлено 17 случаев заражения гриппом".

Как сообщает Report, об этом на отчетном мероприятии Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения заявила заместитель гендиректора структуры по организационным вопросам Агаханым Алиева.

По ее словам, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года указанная статистика сократилась на 90% (164 случая): "За соответствующий период этого года случаи обращений в Республиканские лечебно-профилактические учреждения в связи с инфекциями верхних дыхательных путей сократились на 10%".

А. Алиева отметила об усилении в течение этого года эпидемиологического контроля над инфекционными заболеваниями: "Кроме того, в этом году случаи заражения полиомиелитом, дифтерией, корью, коклюшем, краснухой не наблюдались. За год среди населения в 333 очагах зарегистрировано 561 пищевое отравление. За 11 месяцев текущего года по республике зарегистрировано 6 случаев заражения сибирской язвой".