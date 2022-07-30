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В Азербайджане среди детей и молодежи распространился вирус

В Азербайджане среди детей и молодежи распространился вирус "В последние дни в Азербайджане в основном среди детей и молодежи участились жалобы на головную боль, боли в животе, тошноту, рвоту, повышенную температуру и диарею. Все это указывает на заражение ротавирусом. Это очень заразное заболевание, а сам вирус я
Здоровье
30 июля 2022 г. 17:12
В Азербайджане среди детей и молодежи распространился вирус

"В последние дни в Азербайджане в основном среди детей и молодежи участились жалобы на головную боль, боли в животе, тошноту, рвоту, повышенную температуру и диарею. Все это указывает на заражение ротавирусом. Это очень заразное заболевание, а сам вирус является носителем рибонуклеиновой кислоты".

Об этом Report сообщил доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

По его словам, этот сезонный вирус массово распространяется, а затем исчезает: "Вирус чрезвычайно заразен. Вызывает сильную диарею, что приводит к обезвоживанию в основном детей, из-за чего они чаще попадают в больницу".

A.Гейбулла подчеркнул, что при этом вирусе наблюдаются такие же симптомы, как у инфекционных заболеваний: "Этот вирус нельзя путать с отравлениями и пищевыми токсическими инфекциями".

Профессор отметил, что в таких случаях в качестве первой медицинской помощи родителям следует дать детям разведенную в воде соль "Регидрон", отпускаемую в аптеках, чтобы у них не нарушался водный баланс, а затем необходимо обратиться к врачу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda insanlar arasında kütləvi virus yayılıb

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