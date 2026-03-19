    В Азербайджане создано Госагентство медицинского страхования и экспертизы

    • 19 марта, 2026
    • 18:28
    В Азербайджане создано Госагентство медицинского страхования и экспертизы

    Полномочия Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию в сфере ОМС переданы Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана.

    Как сообщает Report, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

    Документ предусматривает ряд мер по совершенствованию управления в сфере обязательного медицинского страхования.

    Согласно указу, при Минтруда создано публичное юридическое лицо - Государственное агентство медицинского страхования и экспертизы (ГАМСЭ). Оно образовано путем слияния Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и подведомственного МТСЗН Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, являющегося публичным юридическим лицом.

    В функции ГАМСЭ входит: внедрение обязательного медицинского страхования в Азербайджане, аккумулирование средств в фонде обязательного медицинского страхования для финансирования медицинских услуг в рамках пакета услуг и управление этими средствами, централизованная закупка медицинских услуг от имени государства по ОМС и возмещению расходов, а также деятельность в сферах установления инвалидности и проведения итогового медицинского обследования граждан, призываемых на срочную действительную военную службу.

    Кроме того, права и обязанности Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, связанные с обеспечением застрахованных лиц лекарственными и медицинскими средствами, перешли к Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

    Права и обязанности Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, связанные с оказанием реабилитационных услуг лицам с инвалидностью, а также подведомственные реабилитационные учреждения со всем имуществом перешли к Агентству социальных услуг, подведомственному Минтруда.

    Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью ГАМСЭ будет создано правление в составе 5 членов - председателя и его 4 заместителей.

    Деятельность нового агентства будет финансироваться за счет средств государственного бюджета, Фонда обязательного медицинского страхования и других источников, определенных в его уставе.

    Государственное агентство медицинского страхования и экспертизы (ГАМСЭ) Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Министерство труда и социальной защиты населения Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации Ильхам Алиев Президентский указ Обязательное медицинское страхование
    İTSDA-nın icbari tibbi sığorta sahəsindəki səlahiyyətləri ləğv olunub, yeni agentlik yaradılıb
    Azerbaijan establishes State Agency for Health Insurance and Expertise
    Ты - Король

