В Азербайджане создан новый сайт в связи с вакцинацией от коронавируса

С целью дисциплинированной организации очередного этапа вакцинации от COVID-19 создан сайт randevu.its.gov.az

С целью дисциплинированной организации очередного этапа вакцинации от COVID-19 создан сайт randevu.its.gov.az.

Как передает Report, желающие привиться граждане старше 65 лет с 00:00 5 февраля могут пройти регистрацию на сайте randevu.its.gov.az.

Граждане выберут ближайшее медучреждение для вакцинации. После регистрации гражданам посредством СМС поступит информация, и они смогут получить первую дозу вакцины.

Дата введения второй дозы и другая необходимая информация будут представлены в "Информационной форме", предоставляемой в медучреждении, однако дата приема второй дозы будет также отправлена по СМС.

Обратиться в связи с вакцинацией возможно только через регистрацию на сайте randevu.its.gov.az, введение второй дозы проводится там же, где была сделана первая доза вакцины.

В ближайшие дни будут даны инструкции в связи с правилами использования системы.

С 8 февраля начнется второй этап вакцинации от COVID-19.