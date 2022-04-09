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В Азербайджане создадут новый центр контроля над деятельностью медучреждений

В Азербайджане создадут новый центр контроля над деятельностью медучреждений В Азербайджане планируется создать Центр по аккредитации и контролю качества над деятельностью медицинских учреждений, который будет действовать при Минздраве.
Здоровье
9 апреля 2022 г. 12:37
В Азербайджане создадут новый центр контроля над деятельностью медучреждений

В Азербайджане планируется создать Центр по аккредитации и контролю качества над деятельностью медицинских учреждений, который будет действовать при Минздраве.

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, в связи с этим в министерстве была создана рабочая группа, пересмотревшая нормативно-правовую базу и разработавшая новое положение: "Это положение представлено соответствующим структурам. В мировой практике такие центры занимаются лицензированием, оцениванием медучреждений и аккредитацией по соответствующим видам медицинских услуг. В связи с этим предусмотрены стандарты качества предоставляемых в стране медицинских услуг и процесс их контроля. Работа в этом направлении продолжается. Хотя соответствующие структуры Минздрава занимаются этими вопросами, но для того, чтобы обобщить и эффективно осуществлять деятельность в этом направлении, была необходимость в создании такого центра".

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Версия на английском языке Azerbaijan to establish center to control hospitals 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xəstəxanaların fəaliyyətinə nəzarət edəcək yeni mərkəz yaradılacaq

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