В Азербайджане создадут новый центр контроля над деятельностью медучреждений

В Азербайджане планируется создать Центр по аккредитации и контролю качества над деятельностью медицинских учреждений, который будет действовать при Минздраве.

В Азербайджане планируется создать Центр по аккредитации и контролю качества над деятельностью медицинских учреждений, который будет действовать при Минздраве.

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, в связи с этим в министерстве была создана рабочая группа, пересмотревшая нормативно-правовую базу и разработавшая новое положение: "Это положение представлено соответствующим структурам. В мировой практике такие центры занимаются лицензированием, оцениванием медучреждений и аккредитацией по соответствующим видам медицинских услуг. В связи с этим предусмотрены стандарты качества предоставляемых в стране медицинских услуг и процесс их контроля. Работа в этом направлении продолжается. Хотя соответствующие структуры Минздрава занимаются этими вопросами, но для того, чтобы обобщить и эффективно осуществлять деятельность в этом направлении, была необходимость в создании такого центра".