В Азербайджане разрабатывается новая Госпрограмма по пищевой безопасности

В Азербайджане началась работа над разработкой новой Государственной программы по обеспечению безопасности пищевых продуктов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Азиз Шарифов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По его словам, по итогам мониторинга Государственной программы по обеспечению безопасности пищевых продуктов в Азербайджане на 2019–2025 годы уровень ее исполнения составил 92%.

"В настоящее время уже готовится новая Государственная программа на следующий период. Разработан и находится на стадии согласования законопроект "О здоровье растений", а законопроект "О здоровье животных" разработан и прошел юридическую экспертизу. Кроме того, внесены изменения в действующую нормативную базу в сфере безопасности пищевых продуктов, разработано около 10 новых санитарных норм и правил", - отметил он.