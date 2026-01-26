Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    В Азербайджане разрабатывается новая Госпрограмма по пищевой безопасности

    Здоровье
    • 26 января, 2026
    • 11:32
    В Азербайджане разрабатывается новая Госпрограмма по пищевой безопасности

    В Азербайджане началась работа над разработкой новой Государственной программы по обеспечению безопасности пищевых продуктов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Азиз Шарифов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

    По его словам, по итогам мониторинга Государственной программы по обеспечению безопасности пищевых продуктов в Азербайджане на 2019–2025 годы уровень ее исполнения составил 92%.

    "В настоящее время уже готовится новая Государственная программа на следующий период. Разработан и находится на стадии согласования законопроект "О здоровье растений", а законопроект "О здоровье животных" разработан и прошел юридическую экспертизу. Кроме того, внесены изменения в действующую нормативную базу в сфере безопасности пищевых продуктов, разработано около 10 новых санитарных норм и правил", - отметил он.

    продукты питания Агентство пищевой безопасности госпрограмма Азиз Шарифов
    Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı yeni Dövlət Proqramı hazırlanır
    Azerbaijan developing new state program on food safety

    Последние новости

    11:59

    В Баку стартовала встреча глав МИД Азербайджана и Израиля

    Внешняя политика
    11:55

    В Индонезии число погибших из-за схода оползня возросло до 25 человек

    Другие страны
    11:54

    В Азербайджане запретили ввоз продукции 19 предприятий из 7 стран

    Здоровье
    11:53

    SOCAR установил новый рекорд в буровых работах

    Энергетика
    11:53

    В Азербайджане за год изъяли из продажи более 8 тыс. единиц контрафактного алкоголя

    Здоровье
    11:52

    В Баку задержан наркокурьер с более чем 10 кг марихуаны

    Происшествия
    11:47

    АПБА в 2025 году выявило нарушения в 373 донерных на территории Азербайджана

    Здоровье
    11:44

    Три человека погибли из-за пожара на предприятии в Греции - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:44

    В бакинском отеле произошло убийство

    Происшествия
    Лента новостей