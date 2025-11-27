В Азербайджане расширят к 2028 году доступ к основным хирургическим процедурам

В Азербайджане планируется обеспечить доступ к 44 основным необходимым хирургическим процедурам к 2028 году, а к 2030 году - расширить спектр медицинских услуг на региональном уровне.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, об этом заявила руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Замира Адилова на тренинге для СМИ, организованном совместно с Госагентством по обязательному медицинскому страхованию.

По ее словам, с 2030 года в медицинских центрах TƏBİB будет обеспечена организация высокотехнологичных и требующих интенсивной терапии специализированных хирургических услуг в области нейрохирургии, кардиохирургии, протезирования, бариатрической хирургии и пр.

"Развитие хирургических и анестезиологических услуг в регионах также находится в центре внимания. Дорожная карта по организации необходимых хирургических и анестезиологических услуг предусматривает повышение доступности неврологических, сердечно-сосудистых, протезных и других высокотехнологичных хирургических вмешательств в различных регионах страны, а также привлечение квалифицированных кадров и внедрение программ непрерывного медицинского образования до 2030 года", - сказала Адилова.