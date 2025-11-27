İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanda 2028-ci ilədək 44 əsas zəruri cərrahi prosedura çıxışın təmin edilməsi planlaşdırılır

    Sağlamlıq
    • 27 noyabr, 2025
    • 15:19
    Azərbaycanda 2028-ci ilədək 44 əsas zəruri cərrahi prosedura çıxışın təmin edilməsi planlaşdırılır

    Azərbaycanda 2028-ci ilədək 44 əsas zəruri cərrahi prosedura, 2030-cu ilədək isə regional səviyyədə daha çox xidmətə çıxışın təmin edilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin rəhbəri Zamirə Ədilova İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) media nümayəndələri üçün keçirdiyi təlimdə məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, 2030-cu ildən TƏBİB mərkəzlərində yüksək texnoloji və intensiv terapiya tələb edən ixtisaslaşmış cərrahi xidmətlərin (neyrocərrahiyyə, ürək, protezləmə, bariatrik və s.) təşkili təmin olunacaq:

    "Regionlarda da cərrahi və anestezioloji xidmətlərin inkişafı diqqət mərkəzindədir. Zəruri cərrahiyyə və anesteziya xidmətlərinin təşkili üzrə Yol Xəritəsi" 2030-cu ilə qədər ölkənin müxtəlif ərazilərində nevroloji, ürək-damar, protezləmə və digər yüksək texnoloji cərrahi xidmətlərin əlçatanlığını artırmaq, eləcə də regionlara ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi və davamlı tibbi təhsil proqramlarının tətbiqi məqsədi daşıyır".

    Zamirə Ədilova TƏBİB İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi

    Son xəbərlər

    16:25
    Foto

    Füzulidə "m10" və Milliön Telesatış mərkəzi istifadəyə verilib

    Sosial müdafiə
    16:21

    "Arsenal" UEFA Çempionlar Liqasında 20 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb

    Futbol
    16:20

    Dauletxan Jiyenkulov: Sosial şəbəkələrdəki saxta məlumatlar ictimai rəyə təsir edir

    Xarici siyasət
    16:19

    Ərdoğan Roma Papasını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Region
    16:12

    Naxçıvanda meyvə və giləmeyvə istehsalı 7 %-ə yaxın artıb

    ASK
    16:08

    Liqa Siçeva: "Azərbaycan Baltik biznesi üçün Cənubi Qafqaza açılan qapıya çevrilir" - MÜSAHİBƏ

    Biznes
    16:07

    Bakı-Əmman-Bakı marşrutu üzrə müntəzəm uçuşların həyata keçirilməsi planı müzakirə olunub

    İnfrastruktur
    16:04
    Foto

    Gəncədə icbari tibbi sığorta sisteminin işləmə prinsipləri ilə bağlı təlim keçirilib

    Sağlamlıq
    16:03

    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilər məhkəmədə Azərbaycan xalqından üzr istəyiblər

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti