В Азербайджане расширен список пластических хирургов, имеющих право на практику
Здоровье
- 22 сентября, 2026
- 17:23
Внесены изменения в список врачей-специалистов, которым разрешена практическая медицинская деятельность по специальности пластическая хирургия в Азербайджане.
Как сообщает Report, их число увеличено с 46 до 51.
В список добавлены Амин Алиев, Тураб Исмаилов, Ульви Гасанов, Худу Худиев, Мехди Асадов.
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