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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Азербайджане расширен список пластических хирургов, имеющих право на практику

    Здоровье
    • 22 сентября, 2026
    • 17:23
    В Азербайджане расширен список пластических хирургов, имеющих право на практику

    Внесены изменения в список врачей-специалистов, которым разрешена практическая медицинская деятельность по специальности пластическая хирургия в Азербайджане.

    Как сообщает Report, их число увеличено с 46 до 51.

    В список добавлены Амин Алиев, Тураб Исмаилов, Ульви Гасанов, Худу Худиев, Мехди Асадов.

    пластическая хирургия врачи
    Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən plastik cərrahların sayı artıb

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