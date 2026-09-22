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    Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən plastik cərrahların sayı artıb

    Sağlamlıq
    • 22 sentyabr, 2026
    • 17:06
    Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən plastik cərrahların sayı artıb

    Azərbaycanda plastik cərrahiyyə ixtisası üzrə praktik tibb fəaliyyətinə icazə verilən həkim-mütəxəssislərin siyahısında dəyişiklik edilib.

    "Report"un məlumatına görə, say 46-dan 51-ə çatdırılıb.

    Siyahıya Əliyev Amin Müzakir oğlu, İsmayılov Turab Qurbanəli oğlu, Həsənov Ülvi Tofiq oğlu, Xudiyev Xudu Füzuli oğlu, Əsədov Mehdi Eldar oğlu əlavə edilib.

    Plastik cərrahiyə Həkimlər
    В Азербайджане расширен список пластических хирургов, имеющих право на практику

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