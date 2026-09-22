Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən plastik cərrahların sayı artıb
Sağlamlıq
- 22 sentyabr, 2026
- 17:06
Azərbaycanda plastik cərrahiyyə ixtisası üzrə praktik tibb fəaliyyətinə icazə verilən həkim-mütəxəssislərin siyahısında dəyişiklik edilib.
"Report"un məlumatına görə, say 46-dan 51-ə çatdırılıb.
Siyahıya Əliyev Amin Müzakir oğlu, İsmayılov Turab Qurbanəli oğlu, Həsənov Ülvi Tofiq oğlu, Xudiyev Xudu Füzuli oğlu, Əsədov Mehdi Eldar oğlu əlavə edilib.
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