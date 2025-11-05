В Азербайджане предлагается включить диспансеризацию детей в ОМС

В Азербайджане предлагается проводить обязательную диспансеризацию детей в государственных медучреждениях за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагаются в Закон "Об обязательной диспансеризации детей".

В настоящее время обязательная диспансеризация детей финансируются из госбюджета.

Предложения включены в бюджетный пакет на 2026 год.