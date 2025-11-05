В Азербайджане предлагается включить диспансеризацию детей в ОМС
Здоровье
- 05 ноября, 2025
- 12:56
В Азербайджане предлагается проводить обязательную диспансеризацию детей в государственных медучреждениях за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).
Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагаются в Закон "Об обязательной диспансеризации детей".
В настоящее время обязательная диспансеризация детей финансируются из госбюджета.
Предложения включены в бюджетный пакет на 2026 год.
Последние новости
13:35
Раван Гасанов: Фестиваль "Цвет разнообразия" - это креативная презентация межрелигиозного диалогаРелигия
13:30
Гендиректор ИСЕСКО поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня ПобедыВнешняя политика
13:28
АИЦР: В Азербайджане 14 госструктур обновили данные о гражданахИКТ
13:26
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Бакинского метрополитенаВнутренняя политика
13:22
Завтра в Азербайджане временами ожидаются осадкиЭкология
13:16
Депутат призвал переименовать Фонд страхования от безработицыФинансы
13:16
ЮКЖД: Сегодня из Азербайджана 15 составов с российским зерном прибудут в ГрузиюВ регионе
13:14
Бахар Мурадова: Азербайджанская модель мультикультурализма служит примером для мираРелигия
13:14