    В Азербайджане предлагается включить диспансеризацию детей в ОМС

    Здоровье
    • 05 ноября, 2025
    • 12:56
    В Азербайджане предлагается включить диспансеризацию детей в ОМС

    В Азербайджане предлагается проводить обязательную диспансеризацию детей в государственных медучреждениях за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

    Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагаются в Закон "Об обязательной диспансеризации детей".

    В настоящее время обязательная диспансеризация детей финансируются из госбюджета.

    Предложения включены в бюджетный пакет на 2026 год.

