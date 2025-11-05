İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Uşaqların dispanserizasiyasının icbari tibbi sığortaya daxil edilməsi təklif olunur

    Sağlamlıq
    • 05 noyabr, 2025
    • 12:37
    Uşaqların dispanserizasiyasının icbari tibbi sığortaya daxil edilməsi təklif olunur

    Azərbaycanda uşaqlara dövlət tibb müəssisələrində icbari dispanserizasiyası (uşaqların sağlamlığının qorunması, normal fiziki inkişafının təmin olunması və xəstəliyin ilkin mərhələdə aşkar edilməsi məqsədilə kompleks profilaktika) xidmətinin göstərilməsinin icbari tibbi sığorta vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilməsi təklif olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında" qanuna dəyişikliklər təklif edilir.

    Hazırda uşaqların icbari dispanserizasiyası dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir.

    Təkliflər 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil edilib.

    dispanserizasiyası İcbari Tibbi Sığorta ölkə Büdcə zərfi
    В Азербайджане предлагается включить диспансеризацию детей в ОМС

    Son xəbərlər

    13:02

    XİN rəhbəri: Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan müxtəlif platformalarda əməkdaşlıq edə bilər

    Region
    12:59

    Rusiya Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı Ermənistanla məsləhətləşmələrə ümid edir

    Region
    12:56

    İşsizlikdən Sığorta Fondunun adının dəyişdirilməsi təklif olunur

    Maliyyə
    12:55

    Rəvan Həsənov: "Fərqliliyin rəngi" festivalı dinlərarası dialoqun fərqli və kreativ təqdimatıdır

    Din
    12:49

    Azərbaycanda üç və daha çox uşağı olan ailələrin 5 il tez pensiyaya çıxması təklif edilib

    İnfrastruktur
    12:48

    Şoyqu: Cənubi Qafqazda "3+3" formatını bərpa etmək vacibdir

    Region
    12:46

    Bahar Muradova: Azərbaycanın tolerantlığı, multikultural dəyərləri dünyaya nümunədir

    Din
    12:43

    Sabah hava yağışlı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:38

    Belçikada dronlarla bağlı fövqəladə iclas keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti