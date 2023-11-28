В Азербайджане взрослых людей будут вакцинировать от кори

В Азербайджане в целях профилактики будет проводиться вакцинация от кори, паротита и краснухи среди людей среднего и пожилого возраста.

В Азербайджане в целях профилактики будет проводиться вакцинация от кори, паротита и краснухи среди людей среднего и пожилого возраста.

Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

Отмечено, что с 2015 года Всемирной организацией здравоохранения в Азербайджане официально объявлена элиминация кори и краснухи (на территории страны не было зарегистрировано ни одного случая заражения).

"В 2014 и 2018 годах на территории страны были зарегистрированы незначительные вспышки кори, однако в результате проведенных противоэпидемических и профилактических мероприятий распространение болезней удалось предотвратить в короткие сроки", - говорится в заявлении.

По данным министерства, с апреля 2023 года фиксируются "привозные" из приграничных стран случаи кори, что привело к спорадическим вспышкам заболевания.

"Заражаются, в основном, дети. Анализы свидетельствуют, что причиной заражения чаще всего является отказ от вакцинации. Непривитые дети составляют 95% инфицированных", - сообщили в Минздраве.

Ведомство сообщило, что в связи со сложившейся ситуацией в медицинских учреждениях страны ведется профилактическая вакцинация.

"Также в очагах инфицирования проводятся противоэпидемические мероприятия, выявляются лица, контактировавшие с заболевшими, они находятся под наблюдением в течение 21 дня. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, в целях профилактики будет проводиться вакцинация граждан среднего и пожилого возраста от кори, паротита и краснухи", - говорится в заявлении.

В министерстве также опровергли информацию о выявлении кори у 8 студентов Азербайджанского технического университета.

"В течение ноября поступила информация об одном случае подозрения на корь, который впоследствии не подтвердился", - отметили в ведомстве.