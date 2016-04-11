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    В Азербайджане подготавливается список новых видов наркотических веществ

    Сначала список представили на утверждение Кабмина

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане подготавливается список новых видов наркотических веществ.

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил директор Республиканского наркологического центра Тельман Мамедгасанов.

    По его словам, на сегодняшний день в мире широко используются "дизайнерские" наркотики: "В связи с этим в Вене по рекомендации Всемирной организации здравоохранения было рекомендовано включить эти наркотики в соответствующий список. Решение было единогласно принято. Таким образом, указанные вещества включили в состав запрещенных наркотических веществ".

    "Работы в этом направлении проводятся и в нашей стране", - заявил официальный представитель структуры. Он отметил, что указанные наркотические вещества установлены и список представлен на утверждение Кабмина: "В Кабинете министров организуют обсуждения с соответствующими министерствами, после чего составят окончательный список. Проект представят в Милли Меджлис и решение будет утверждено президентом страны". 

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