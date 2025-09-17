В Азербайджане откроют новое медучреждение для борьбы с наркоманией
- 17 сентября, 2025
- 18:30
В Азербайджане в 2025-2026 годах обеспечат начало деятельности нового медицинского учреждения, в котором будут осуществляться принудительные меры медицинского характера, связанные с наркоманией.
Как сообщает Report, об этом говорится в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025-2030 годы".
В программе отмечается, что до 2031 года планируется создание реабилитационных центров с целью улучшения качества наркологической службы.
Основным исполнительным органом программы определено Министерство здравоохранения.
