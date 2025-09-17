Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Азербайджане откроют новое медучреждение для борьбы с наркоманией

    Здоровье
    • 17 сентября, 2025
    • 18:30
    В Азербайджане откроют новое медучреждение для борьбы с наркоманией

    В Азербайджане в 2025-2026 годах обеспечат начало деятельности нового медицинского учреждения, в котором будут осуществляться принудительные меры медицинского характера, связанные с наркоманией.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025-2030 годы".

    В программе отмечается, что до 2031 года планируется создание реабилитационных центров с целью улучшения качества наркологической службы.

    Основным исполнительным органом программы определено Министерство здравоохранения.

    Narkomaniya ilə bağlı yeni tibbi müəssisəsi fəaliyyətə başlayacaq

