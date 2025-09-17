Narkomaniya ilə bağlı yeni tibbi müəssisəsi fəaliyyətə başlayacaq
Sağlamlıq
- 17 sentyabr, 2025
- 17:41
Azərbaycanda 2025-2026-cı illərdə narkomaniya xəstəliyi ilə əlaqədar tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin həyata keçiriləcəyi yeni tibb müəssisəsinin fəaliyyətə başlamasının təmin ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda qeyd edilib.
Həmçinin 2025-2030-cu illər ərzində isə Narkoloji xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə reabilitasiya mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, əsas icraçı qurum Səhiyyə Nazirliyidir.
