В Азербайджане около 700 человек дали согласие на посмертное донорство органов

Впервые на Южном Кавказе в Азербайджане была успешно проведена операция по пересадке органов от посмертного донора, что стало важным этапом в развитии национальной системы здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом рассказал врач-хирург Центрального таможенного госпиталя, специалист по трансплантологии Мирджалал Казыми.

По его словам, несколько пациентов уже восстановили здоровье благодаря трансплантации печени, почки и роговицы глаза, полученных от посмертных доноров.

"Это важный прорыв не только для нашей страны, но и для всего региона", - сказал он.

Врач подчеркнул, что в Азербайджане сегодня процесс донорства рассматривается как гуманная миссия во благо людей. Радует, что уже около 600–700 граждан выразили при жизни согласие на посмертное донорство органов, добавил он.