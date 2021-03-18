В Азербайджане обнаружен британский штамм коронавируса

Регулярно проводится геномный анализ "Sars Cov-2" образцов, взятых у въезжающих в Азербайджан из-за рубежа лиц и проживающих в стране граждан, в результате чего выявляются подозрительные варианты.

Регулярно проводится геномный анализ "Sars Cov-2" образцов, взятых у въезжающих в Азербайджан из-за рубежа лиц и проживающих в стране граждан, в результате чего выявляются подозрительные варианты.

Как сообщает Report, об этом заявили в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

В центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии в трех образцах, взятых на геномный анализ, был обнаружен 501Y.V1, B.1.1.7 (британский штамм).

Отметим, что используемая в Азербайджане от короновируса вакцина "Coronavac" эффективна и против новых штаммов.