    В Азербайджане на учете состоит более 18 тыс. человек с раком молочной железы

    Здоровье
    • 20 октября, 2025
    • 18:02
    В настоящее время в Азербайджане на учете состоит 18 639 человек с диагнозом рака молочной железы.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщил главврач Национального центра онкологии Азад Керимли.

    По его словам, 8 082 пациента, у которых ранее был диагностирован рак груди, живут пять и более лет.

    "В прошлом году рак молочной железы был выявлен у 2 876 человек. Из них в 610 случаях он был диагностирован во время профилактического осмотра. У 1309 человек болезнь была обнаружена на первой и второй стадиях, у 878 - на третьей стадии, а у 487 человек - на четвертой стадии", - сказал Керимли.

    Напомним, что октябрь - Всемирный месяц борьбы с раком молочной железы.

    Azərbaycanda süd vəzi xərçəngi xəstələrinin sayı açıqlanıb
    Azerbaijan discloses number of breast cancer patients

