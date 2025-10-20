В Азербайджане на учете состоит более 18 тыс. человек с раком молочной железы
Здоровье
- 20 октября, 2025
- 18:02
В настоящее время в Азербайджане на учете состоит 18 639 человек с диагнозом рака молочной железы.
Об этом в ответ на запрос Report сообщил главврач Национального центра онкологии Азад Керимли.
По его словам, 8 082 пациента, у которых ранее был диагностирован рак груди, живут пять и более лет.
"В прошлом году рак молочной железы был выявлен у 2 876 человек. Из них в 610 случаях он был диагностирован во время профилактического осмотра. У 1309 человек болезнь была обнаружена на первой и второй стадиях, у 878 - на третьей стадии, а у 487 человек - на четвертой стадии", - сказал Керимли.
Напомним, что октябрь - Всемирный месяц борьбы с раком молочной железы.
