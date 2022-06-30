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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 49 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 49 человек В Азербайджане зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 25 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
30 июня 2022 г. 16:38
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 49 человек

В Азербайджане зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 25 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 793 273 факта заражения COVID-19, 783 368 человек вылечились, 9 717 скончались, число активно больных - 188.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 3 057 тестов, всего - 6 964 085 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 49 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 49 nəfər koronavirusa yoluxub

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