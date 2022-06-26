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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 24 человека

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 24 человека В Азербайджане зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 25 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
26 июня 2022 г. 16:36
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 24 человека

В Азербайджане зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 25 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 793 164 фактов заражения COVID-19, 783 292 человек вылечились, 9 717 скончались, число активно больных - 155.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 2 345 тест, всего - 6 954 464 теста.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 24 nəfər koronavirusa yoluxub

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