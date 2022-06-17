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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 34 человека

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 34 человека В Азербайджане зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 15 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
17 июня 2022 г. 16:38
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 34 человека

В Азербайджане зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 15 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 959 фактов заражения COVID-19, 783 145 человек вылечились, 9 715 скончались, число активно больных - 99.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 899 тестов, всего - 6 934 154 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms another 34 COVID cases today
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 34 nəfər koronavirusa yoluxub

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