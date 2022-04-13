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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 16 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 16 человек В Азербайджане зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 41 человек прошел лечение и выздоровел.
Здоровье
13 апреля 2022 г. 16:43
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 16 человек

В Азербайджане зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 41 человек прошел лечение и выздоровел.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 305 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 416 человек вылечились, 9 704 – скончались, число активных больных составляет 185.

За последние сутки в стране проведено 4 343 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 755 203 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 16 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada COVID-19-a yoluxanların sayı açıqlanıb

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