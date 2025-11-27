В Азербайджане изменен порядок регулирования цен на лекарства
Здоровье
- 27 ноября, 2025
- 18:30
Изменен порядок регулирования цен на лекарственные средства.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно изменению, при первоначальном установлении условных цен на лекарственные средства для внутренних оптовых фармацевтических предприятий или пересмотре этих цен Тарифный совет также должен будет получать заключение Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.
Напомним, что до сегодняшнего дня заключения выдавались Министерством экономики, Министерством здравоохранения, Государственный таможенным комитетом, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и TƏBIB.
